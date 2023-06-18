Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda, Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olarak belirlendiğini duyurmuştu. KAAN'ın pilotu, Erdoğan'ın talimatı üzerine taksi yapmıştı. Seçim manipülatörü gazeteci Fatih Altaylı, KAAN'ı hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu.

MMU KAAN'I HEDEF ALDI



Yeni Şafak'ın haberine göre; Kişisel YouTube kanalında KAAN'a ilişkin konuşan Altaylı, savunma sanayiini hedef alarak, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' iddia etti.

"Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin." ifadelerini kullanan Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı çıkanları 'aptal' olarak niteledi.

Altaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor."