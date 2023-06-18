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Altaylı'nın MMU KAAN hazımsızlığı: Tepki gösterenlere hakaret etti

Seçimler sırasında kamuoyunu asılsız bilgilerle yanıltmaya çalışan manipülatör gazeteci Fatih Altaylı, bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ı hedef aldı. KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' ileri süren Altaylı, 'Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.' ifadelerini kullandı. Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı tepki gösterenleri ise 'aptal' olarak niteledi.

Yeni Şafak18 Haziran 2023 Pazar 01:12 - Güncelleme:
Altaylı'nın MMU KAAN hazımsızlığı: Tepki gösterenlere hakaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda, Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olarak belirlendiğini duyurmuştu. KAAN'ın pilotu, Erdoğan'ın talimatı üzerine taksi yapmıştı. Seçim manipülatörü gazeteci Fatih Altaylı, KAAN'ı hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu.

MMU KAAN'I HEDEF ALDI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kişisel YouTube kanalında KAAN'a ilişkin konuşan Altaylı, savunma sanayiini hedef alarak, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' iddia etti.

"Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin." ifadelerini kullanan Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı çıkanları 'aptal' olarak niteledi.

Altaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor."

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