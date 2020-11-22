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Altı ildeki doğal sit alanları tescillendi

Balıkesir, Kocaeli, Giresun, Edirne, Bayburt ve Sivas'ta bazı alanların, 'Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ve 'Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA22 Kasım 2020 Pazar 10:24 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 10:24
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Çiçek Adası doğal sit alanı ile Marmara ilçesinde bulunan Büyük İstavri Mevkisi doğal sit alanı, Giresun Kalesi doğal sit Alanı, Bayburt'ta Çimağıl Mağarası (BAY01) doğal sit alanı ve Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Dipsiz Göl, Şelale ve Mağara doğal sit alanı, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Eskihisar Sol (Etap1) doğal sit alanı ise "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak, Dilovası ilçesindeki Tavşancıl doğusu ve Tavşancıl kuzeyi doğal sit alanı da "Nitelikli doğal koruma alanı" ve "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Edirne'nin Enez ilçesi, Gülçavuş ve Sultaniçe köyleri (18091-18092-18117 numaralı alanlar) doğal sit alanı ile Vakıf köyü-3 doğal sit alanı, "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi. ;;;;;;;

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