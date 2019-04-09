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Altı milyon İsrailli bugün sandık başında

Altı milyon İsrailli bugün 21. dönem milletvekili seçimleri için 10 bin seçim merkezinde oy kullanıyor.

  • İHA
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Sabah saat 7.00’de oy vermeye başlayan İsrail halkı, akşam saat 10.00’a kadar oylarını kullanacak. Televizyonlar da hangi partinin seçimi kazanacağı ve ne kadar milletvekili çıkaracağı konusunda tahminlerde bulunacak. Seçim sonuçlarının Çarşamba sabahı açıklanması bekleniyor.
Nüfusu 350’ye kadar olan yerleşim merkezlerinde halk sabah saat 8.00’de oy kullanmaya başladı. Yerleşim mekanları, hastaneler, hapishane ve gözetim merkezlerinde kurulan sandıklarda da 8.00’de başlayacak oy verme işlemi akşam 8.00’de tamamlanacak. Altı milyon 339 bin 729 seçmen kendilerine verilen oy pusulasında tercih ettiği partiye oy verecek. Seçim günü 18 yaşını dolduran her İsrail vatandaşının oy verme hakkı bulunuyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara saat 10.30’da Kudüs’teki Ben Gurion okulunda oyunu kullanacak.
 

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