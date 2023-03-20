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  • Altılı masanın küçük ortağından Togg hazımsızlığı: Yerli dememek lazım!
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Altılı masanın küçük ortağından Togg hazımsızlığı: Yerli dememek lazım!

Altılı masanın küçük ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu sefer de Türkiye'nin milli gururu Togg hakkında hazımsızlığını dile getirdi. Milli otomobilden rahatsızlığını dile getiren Babacan, 'Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor.' dedi. Milli değerlere ve Türkiye'nin gelişmesine karşı olan Babacan daha önce de SİHA'ları hedef almıştı.

20 Mart 2023 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Altılı masanın küçük ortağından Togg hazımsızlığı: Yerli dememek lazım!
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Türkiye'nin yerli ve milli projelerinden olan Togg geçtiğimiz günlerde ön sipariş sürecini başlattı ve ilk 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş alarak rekora imza atmıştı. Mart ayı sonunda teslimatlara başlayacağını duyuran Togg vatandaşları heyecanlandırırken ve siparişlerine devam ederken 6'lı masanın küçük ortağı pozisyonunda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerli otomobil hazımsızlığını açık açık dile getirdi.

'YERLİ OTOMOBİL DEMEMEK LAZIM'

Ali Babacan Togg için, "Yerli otomobil dememek lazım" sözlerini kullandı ve "Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor." dedi. Babacan, "Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ DE HEDEF ALMIŞTI!

Babacan daha önce de Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından rahatsızlığını da BAYKAR'a yönelik attığı iftiralarla göstermişti. Babacan'a yanıtı BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız." sözleriyle vermişti.

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