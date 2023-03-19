Altılı Masa'da 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' krizi! Küçük ortak resti çekti

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, ABB Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ilişkin önerisine tepki gösterdi. Yavaş'ın "Beni ve Ekrem Başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edin. Sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar" önerisine cevap veren DEVA Partili Şahin, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı altı liderin imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir." dedi.

6'lı masayı oluşturan Millet İttifakı'nın partilerinin oy oranlarının az olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alma ümidine ABB Başkanı Mansur Yavaş karşı çıktı.

ABB Başkanı Yavaş, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İmamoğlu için gelen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı önerisi hakkında konuştu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yavaş, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." dedi.

KÜÇÜK ORTAK RESTİ ÇEKTİ

ABB Başkanı Yavaş'ın 6'lı masada yeni kriz oluşturan açıklamaları hakkında konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Yavaş'a tepki gösterdi.

Katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerisine değinen DEVA Partisi Sözcüsü Şahin, "Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek yine sadece altı lidere mahsustur." dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin, ABB Başkanı Yavaş'ın açıklamalarına tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş'ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi'nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir."