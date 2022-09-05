Altılı masada ''HDP'' çatlağı: Gürsel Tekin'in söylediği malumun ilamı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. 24 TV canlı yayınında Tekin'in açıklamalarını değerlendiren TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, siyasi temsil olarak mecliste yer almakla devlet yönetiminde yer alıp devlet sırlarına vakıf olmak arasındaki farka değindi. Açıklamalarının devamında Gürsel Tekin'e teşekkür eden Yiğitel, "Bizi büyük bir yükten kurtardı. 'HDP bu işin ortağı, bakanlık verilecek. Yuvarlak masanın üstündeki örtüyü çekin bakın HDP altında' denildiğinde 'Yok, nereden çıkartıyorsunuz?' diyorlardı. Fakat Gürsel bey çok dürüstçe 'Verilebilir.' dedi" açıklamalarında bulundu. Tekin'in CHP'deki önemine dikkat çeken Yiğitel, "Gürsel Tekin'in söylediği malumun ilamı." dedi.

HDP İLE KANDİL İLİŞKİSİ

Programda söz alan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer HDP'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını, "HDP milletvekillerinin neredeyse tamamının istisnasız bir şekilde Kandil'den belirlendiğini ve atama yoluyla gönderildiğini çok net biliyoruz. Hendek olaylarında da ortaya çıktı ki belediye çalışanı olan bir işçi, seçilmiş belediye başkanından dahi önemli bir mevkide yer alabiliyor. Emir komuta zinciri var aralarında." sözleriyle ifade etti.

Millet İttifakı'nın HDP ile kurduğu iş birliğini sürekli inkar ettiğini dile getiren Özer, "Gürsel Tekin'in ortaya koyduğu itiraflar kendisinin ağzından kaçırdığı bir şey olmadığı kanaatindeyim. CHP uzun zamandır HDP ile kurmuş olduğu ilişkiyi net bir şekilde kamuoyuna ve kendi seçmenine nasıl izah edeceğinin yollarını arıyordu." açıklamalarında bulundu.

HDP'YE TAAHHÜT

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ise Gürsel Tekin'in ifadelerinin geleceğe yatırım olduğunu belirterek, "Burada önemli olan CHP'nin ilk defa kamuoyu önünde dürüst davranmasıdır." dedi. Özer konuşmasının devamında bu adımın HDP tarafındaki yansımalarına dikkat çekerek "HDP'liler Gürsel Tekin'in sözlerini taahhüt olarak görürler. Çünkü onların ilişkileri yeni bir ilişki değil." diye konuştu.





"ELBETTE HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Gürsel Tekin katıldığı programda HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye tepki gösterdi. HDP'li Sezai Temelli'nin "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş'ı ya da Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.