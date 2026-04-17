  • ''Altın çağı'' yaşıyorlar: Türkiye'nin bölgedeki varlığı bizim için büyük avantaj
''Altın çağı'' yaşıyorlar: Türkiye'nin bölgedeki varlığı bizim için büyük avantaj

5. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Türkiye'nin küresel arenadaki 'istikrar sağlayıcı' rolüne dikkat çekerek tarihi bir tespitte bulundu. Batı Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye'nin varlığını 'büyük bir avantaj' olarak nitelendiren Macut, dünyayı sarsan kritik problemlerin ancak 'Türk bilgeliği' ve Ankara'nın stratejik hamleleriyle çözülebileceğini vurguladı.

17 Nisan 2026 Cuma 15:35
Sırbistan Başbakanı Macut, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da soruları yanıtladı.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerini değerlendiren Macut, bu ilişkilerin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkilere dayandığını belirtti.

Macut, bunun Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomik ilişkilerin en iyi dönemi olduğunu kaydederek "Bu dönemin, yakın tarihte Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin altın çağı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ekonominin yanı sıra siyasi düzeyde de "mükemmel" ilişkilerin olduğunu dile getiren Macut, "Aynı zamanda insan hakları anlamında iki ülke arasındaki bağlar ve Sırbistan'daki Müslüman kökenli halkla kurulan ilişkiler de gerçekten büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Macut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı tekrar ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Altyapı projelerinin yanı sıra ekonomi, kültürel ilişkiler ve eğitim gibi alanlarda da işbirliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ülkeler arası ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından çok iyi bir dönemden geçiyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN İSTİKRAR SAĞLAYICI BİR ROL ÜSTLENMESİNİ BEKLEYEBİLİRİZ"

Balkanlar'da barışın korunmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin soru üzerine Macut, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerginliğinde üstlendiği role işaret etti.

Macut, "Bu durum ve Türkiye'nin bölgedeki büyük güç olarak tarihi perspektifi ele alındığında, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da istikrar sağlayıcı bir rol üstlenmesini bekleyebiliriz." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığının "büyük avantaj" olduğuna dikkati çeken Macut, "Türklerin ve Türkiye'nin bilgeliği, kritik problemlerin çözümünde büyük bir destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrelerce savruldu: Kocaeli'de dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
