İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4685
  • EURO
    48,866
  • ALTIN
    4978.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Altın'' dolandırıcılarına gözaltı

Kayseri'de sahte altın bilezikleri kuyumcuya giderek, gerçek altın gibi bozdurmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Şahısların 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

IHA25 Eylül 2025 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
''Altın'' dolandırıcılarına gözaltı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.