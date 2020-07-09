Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz 2020 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

09 Temmuz 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:29

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durum en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın gramı yeniden yükselmeye başladı. İşte Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatında son durum.

Altın gramı fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bankalar arası piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durumu araştırıyor. İşte çeyrek altın, altın gramında alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 399 liradan işlem görüyor. Perşembe günü serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 399,69 TL

SATIŞ: 399,80 TL

ALTIN ONS FİYATI

ALIŞ: 1,812,46 TL

SATIŞ: 1,812,79 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 647,50 TL

SATIŞ: 656,60 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.294,10 TL

SATIŞ: 1.310,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.589,10 TL

SATIŞ: 2.611,00 TL