Altın fiyatları düştü! 18 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti. Piyasalarda altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket, alım yapacak olan yatırımcıları heyecanlandırdı. Gram altın güne 1017 TL ile başladı. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2022 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ata altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.017,87 liradan alınıyor, 1.018,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.648,96 liradan alınıyor, 1.674,89 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.762,82 liradan alınıyor, 1.767,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.725,83 liradan alınıyor, 6.841,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.297,72 liradan alınıyor, 3.354,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6573.0295 TL

Satış: 6678.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 926,29 liradan alınıyor, 957,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD'de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyon sonrası piyasalarda son durum ve altın fiyatları yakından takip ediliyor

Son aylarda yüksek enflasyon verileri sebebiyle her ay faiz artırımına giden Fed'in Eylül ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu.