İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? 29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları
Güncel

Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? 29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Altın piyasasındaki son durumun ardından piyasa takibi yapanlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son değerleri merak ediyorlar. Altının geçtiğimiz haftadan bu yana yükselen trendi yatırım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatı 522 liradan ve cumhuriyet altını fiyatı 2.161 liradan işlem görüyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi  08:07 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:07

29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın piyasasındaki son durumun ardından piyasa takibi yapanlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son değerleri merak ediyorlar. Çeyrek altın 522 liradan alınıyor 533 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ÇEYREK NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 316 liradan alınıyor, 316 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 296,20 liradan alınıyor, 298,50 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.578,56 liradan alınıyor, 1.579,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 522,03 liradan alınıyor, 533,82 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.039,79 liradan alınıyor, 1.066,62 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram satış fiyatı 325 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da satış fiyatları değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 532 lira olurken, alış fiyatı 521 liradan işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 1066 liradan işlem görürken, 1039 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.191 liradan işlem görürken, 2.158 liradan geri alınıyor.

Gram altın 328 lira, çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.186 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

Rejim unsurları böyle imha edildi! İşte o görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti
Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti

Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti

ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması

ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.