Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? 29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları

29 Şubat 2020 Cumartesi 08:07 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:07

29 Şubat 2020 anlık altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın piyasasındaki son durumun ardından piyasa takibi yapanlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son değerleri merak ediyorlar. Çeyrek altın 522 liradan alınıyor 533 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ÇEYREK NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 316 liradan alınıyor, 316 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 296,20 liradan alınıyor, 298,50 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.578,56 liradan alınıyor, 1.579,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 522,03 liradan alınıyor, 533,82 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.039,79 liradan alınıyor, 1.066,62 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram satış fiyatı 325 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da satış fiyatları değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 532 lira olurken, alış fiyatı 521 liradan işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 1066 liradan işlem görürken, 1039 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.191 liradan işlem görürken, 2.158 liradan geri alınıyor.

Gram altın 328 lira, çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.186 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.