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Altın gaspçılarına operasyon: Çatışmada 4 polis yaralandı

Gaziantep'te bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Operasyonda 4 polis hafif şekilde yaralanırken, zanlılar çaldıkları altınlarla yakalandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Altın gaspçılarına operasyon: Çatışmada 4 polis yaralandı
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların Yeditepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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