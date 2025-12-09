Altın hırsızı muhtarlığın kamerasını da götürdü! Nefes kesen takibin sonucu şaşırttı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evden yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Jandarma ekipleri, mahalledeki tüm teknik verileri toplayarak geniş çaplı analiz yaptı ve kamera kayıtlarının çalınmasına rağmen farklı noktalardaki görüntüler üzerinden incelemelerini sürdürdü.

Devam eden takip sonucunda hırsızlığın, aynı mahallede yaşayan İ.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. İ.A., ifadesinde hem hırsızlığı hem de çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğunu itiraf etti.

Evden çalınan ziynetlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlenirken, olay mahallede geniş yankı uyandırdı.

Jandarmanın teknik analiz, saha çalışması ve ısrarlı takibiyle kısa sürede aydınlatılan olayda şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.