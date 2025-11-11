İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2369
  • EURO
    48,9247
  • ALTIN
    5622.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altın hırsızından pes dedirten sözler: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar
Güncel

Altın hırsızından pes dedirten sözler: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar

Ordu'da bir kuyumcudan yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın çalan zanlı, Trabzon'da yakalandı. Adliyeye sevk edilirken, 'İyi ettiniz, akşam televizyona çıkar' diyen hırsız, pişkin tavırlarıyla dikkat çekti.

IHA11 Kasım 2025 Salı 15:16 - Güncelleme:
Altın hırsızından pes dedirten sözler: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar
ABONE OL

Ordu'da bir kuyumcudan yaklaşık 2 milyon TL tutarında altın çalan ve Trabzon'da polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, polis kontrolünde adliyeye sevk edildiği esnada "İyi ettiniz, akşam televizyona çıkar" dediği duyuldu.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Vitrin Kuyumculuk'ta dün akşam saat 17.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kuyumcuya gelerek bazı altınları satın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, şahsın isteği üzerine yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları bir kenara ayırdı. Bir süre sonra başka bir müşteriyle ilgilenen kuyumcunun dalgınlığından faydalanan şüpheli, altınları alarak kuyumcudan uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin kuyumcu ve bölgedeki diğer iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahsın A.Ş. (54) olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından A.Ş., çaldığı altınlar ile birlikte Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

"İYİ ETTİNİZ, AKŞAM TELEVİZYONA ÇIKAR"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş., Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin, adliye kapısından girdiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, "İyi ettiniz, akşam televizyona çıkar" dediği duyuldu.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

  • Altın hırsızı
  • Trabzon yakalama
  • iyi ettiniz

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.