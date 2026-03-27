İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4664
  • EURO
    51,2811
  • ALTIN
    6334.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altın kaçakçılarına darbe: Makedon kulüp başkanı gözaltında
Güncel

Altın kaçakçılarına darbe: Makedon kulüp başkanı gözaltında

Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Makedonya 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı olduğu belirlendi.

AA27 Mart 2026 Cuma 10:39
Altın kaçakçılarına darbe: Makedon kulüp başkanı gözaltında
ABONE OL

Batman'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlar önemli bir sonuç daha verdi. Kara yolunda yapılan denetimde ele geçirilen kilolarca altın ve şüphelinin ortaya çıkan kimliği, olaya farklı bir boyut kazandırdı.

BATMAN-SİİRT KARA YOLUNDA TAKSİDEN 2 KİLO 581 GRAM ALTIN ÇIKTI

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN MAKEDONYA 1. LİG KULÜP BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.