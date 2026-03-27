Altın kaçakçılarına darbe: Makedon kulüp başkanı gözaltında

Batman'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlar önemli bir sonuç daha verdi. Kara yolunda yapılan denetimde ele geçirilen kilolarca altın ve şüphelinin ortaya çıkan kimliği, olaya farklı bir boyut kazandırdı.

BATMAN-SİİRT KARA YOLUNDA TAKSİDEN 2 KİLO 581 GRAM ALTIN ÇIKTI

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN MAKEDONYA 1. LİG KULÜP BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.