9 Ocak 2026 Cuma
  • Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga! 7 şirkete yeni operasyon
Güncel

Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga! 7 şirkete yeni operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı altın kaçakçılığı soruşturmasında 7 şirkete yeni operasyon yaptı. 7 şüpheli gözaltına alındı.

9 Ocak 2026 Cuma 08:00
Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga! 7 şirkete yeni operasyon
İstanbul'da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olmak", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı TCMB Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

