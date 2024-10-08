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Altın kaplama bilezikleri gerçek sanan hırsızlar baltayı taşa vurdu

Isparta'da altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak soygun yapan maskeli 2 hırsız tutuklandı.

IHA8 Ekim 2024 Salı 23:45 - Güncelleme:
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanan hırsızlar baltayı taşa vurdu
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Isparta'da 6 Ekim'de saat 04.15 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Fatih Arıkaya'ya ait iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsızın yakalanmasına ilişkin Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.Y., M.C.T. ve U.U isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. U.U isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Y.ve M.C.T. isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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