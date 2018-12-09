Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu kimdir? Aras Bulut İynemli kimdir kaç yaşında?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.