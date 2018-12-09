Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu kimdir? Aras Bulut İynemli kimdir kaç yaşında?
Altın Kelebek’te En İyi Erkek Oyuncu kim oldu? En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Aras Bulut İynemli kimdir? 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Aras Bulut İynemli kazandı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu kim oldu? 45. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kim kazandı? Merakla beklenen Altın Kelebek ödülleri Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı ve ödüllerine kavuştu. Sunucular da izleyenlere renkli bir gece yaşattı. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. İşte, Altın Kelebek’te ödül kazananlar.
ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU KİMDİR?
En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Aras Bulut İynemli kazandı.
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU KİM OLDU?
Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Kadın” dizisindeki performansıyla Özge Özpirinçci aldı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...
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