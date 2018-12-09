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Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu kimdir? Aras Bulut İynemli kimdir kaç yaşında?

Altın Kelebek’te En İyi Erkek Oyuncu kim oldu? En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Aras Bulut İynemli kimdir? 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Aras Bulut İynemli kazandı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.

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45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu kim oldu? 45. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kim kazandı? Merakla beklenen Altın Kelebek ödülleri Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı ve ödüllerine kavuştu. Sunucular da izleyenlere renkli bir gece yaşattı. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. İşte, Altın Kelebek’te ödül kazananlar.

ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU KİMDİR?

En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Aras Bulut İynemli kazandı.

ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU KİM OLDU?

Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Kadın” dizisindeki performansıyla Özge Özpirinçci aldı.

 İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:
 
Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu. Ödülü Neslihan Atagül Doğulu verdi...
 
EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ 
 
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ 
 
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU :  BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)
ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VAHAP MUNYAR VERDİ
 
EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ
ÖDÜLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
 
ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
 
25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU
ÖDÜLÜ CEM YILMAZ VERDİ   
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ 
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ 
 
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ
ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ
 
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
 
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
 
ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE
 
Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.
 
PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
 
Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.
 
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
 
2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.
 
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.
 

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