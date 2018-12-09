Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu kimdir? Altın Kelebek Kadın oyuncu ödülü kimin?

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE

Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.

PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu.Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı.

ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır. Güzel oyuncu şuan Kadın dizisinde başrolde oynamaktadır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.