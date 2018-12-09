Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu kimdir? Altın Kelebek Kadın oyuncu ödülü kimin?

Altın Kelebek ödülleri en iyi kadın oyuncu kimdir? 45. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kim kazandı? Merakla beklenen Altın Kelebek ödülleri Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı ve ödüllerine kavuştu. Sunucular da izleyenlere renkli bir gece yaşattı. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. İşte, Altın Kelebek’te ödül kazananlar.
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU KİM OLDU?
Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Kadın” dizisindeki performansıyla Özge Özpirinçci aldı.
İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:
Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu. Ödülü Neslihan Atagül Doğulu verdi...
EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)
ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VAHAP MUNYAR VERDİ
EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ
ÖDÜLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU
ÖDÜLÜ CEM YILMAZ VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ
ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE
Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.
PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?
Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu.Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.
Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.
Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.
Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı.
ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.
Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.
29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır. Güzel oyuncu şuan Kadın dizisinde başrolde oynamaktadır.
12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.
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