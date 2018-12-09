Altın Kelebek ödülleri kazananlar kimler Altın Kelebek isim isim ödül listesi

Altın Kelebek ödülleri listesi en iyi erkek en iyi kadın oyuncu ödüllerini kim kazandı? Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı? Televizyon dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan ve her yıl sonunda düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. Bu yıl sunuculuklarını Cem Davran ve Çağla Şikel'in üstleneceği 45. Pantene Altın Kelebek ödülleri gecesinde birbirinden ünlü isimler bir araya gelecek. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla şekillenecek. Unutulmaz gece muhteşem performanslarla renklenecek. Aleyna Tilki, Edis, Yasemin Mori, Eypio, Sibel Can ve MFÖ sahnede izleyicilerle buluşacak. İşte, Altın Kelebek ödülleri listesi.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİM KAZANDI?

İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu. Ödülü Neslihan Atagül Doğulu verdi...

EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN

ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)

ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)

ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VAHAP MUNYAR VERDİ

EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ

ÖDÜLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU

ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ

25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU

ÖDÜLÜ CEM YILMAZ VERDİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ

ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ

EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ

ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ