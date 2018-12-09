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Altın Kelebek ödülleri kazananlar kimler Altın Kelebek isim isim ödül listesi

Televizyon dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan Altın Kelebek ödül listesi merakla araştırılıyor. Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı? Televizyon dalındaki başarılı işleri ödüllendiren Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. İşte, merakla beklenen Altın Kelebek ödül listesi.

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Altın Kelebek ödülleri listesi en iyi erkek en iyi kadın oyuncu ödüllerini kim kazandı? Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı? Televizyon dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan ve her yıl sonunda düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. Bu yıl sunuculuklarını Cem Davran ve Çağla Şikel'in üstleneceği 45. Pantene Altın Kelebek ödülleri gecesinde birbirinden ünlü isimler bir araya gelecek. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla şekillenecek. Unutulmaz gece muhteşem performanslarla renklenecek. Aleyna Tilki, Edis, Yasemin Mori, Eypio, Sibel Can ve MFÖ sahnede izleyicilerle buluşacak. İşte, Altın Kelebek ödülleri listesi.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİM KAZANDI?

 İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:
Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu. Ödülü Neslihan Atagül Doğulu verdi...
 
EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ 
 
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ 
 
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU :  BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)
ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VAHAP MUNYAR VERDİ
 
EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ
ÖDÜLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
 
ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
 
25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU
ÖDÜLÜ CEM YILMAZ VERDİ   
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ 
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ 
 
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ
ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ
 
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
 
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ

 

ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ

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