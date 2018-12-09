Altın Kelebek ödülleri kazananlar kimler Altın Kelebek isim isim ödül listesi

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Televizyon dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan Altın Kelebek ödül listesi merakla araştırılıyor. Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı? Televizyon dalındaki başarılı işleri ödüllendiren Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. İşte, merakla beklenen Altın Kelebek ödül listesi.
Altın Kelebek ödülleri listesi en iyi erkek en iyi kadın oyuncu ödüllerini kim kazandı? Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı? Televizyon dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan ve her yıl sonunda düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı. Bu yıl sunuculuklarını Cem Davran ve Çağla Şikel'in üstleneceği 45. Pantene Altın Kelebek ödülleri gecesinde birbirinden ünlü isimler bir araya gelecek. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla şekillenecek. Unutulmaz gece muhteşem performanslarla renklenecek. Aleyna Tilki, Edis, Yasemin Mori, Eypio, Sibel Can ve MFÖ sahnede izleyicilerle buluşacak. İşte, Altın Kelebek ödülleri listesi.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİM KAZANDI?
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