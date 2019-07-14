Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve antrenör olan babasının yönlendirmesiyle 10 yaşındayken muay thaiye başlayan Hatice Akbaş (18) ayrıca boks ve kick boksla da ilgilendi.

Küçük yaştan itibaren üç branşta da kendisini geliştiren ve çeşitli yarışmalara katılan Hatice, muay thaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu, boksta ise 2016'da Ordu'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldızlarda 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde bir çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Hatice son olarak Amasya'da düzenlenen Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda genç kızlar A ringi kategorisinde 51 kiloda, Samsun'da gerçekleştirilen Okullar Arası Türkiye Muaythai Şampiyansı'nda Gençler A kategorisinde 54 kiloda altın madalya aldı.

Elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen genç sporcu, bu yıl eylül ayında Bulgaristan'ın Sofya kentine düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl daha sıkı çalıştığını ve iki altın madalya kazandığını söyledi.

Boks şampiyonasında 4 maç yaparak altın madalyayı elde ettiğini anlatan Hatice, şunları kaydetti:

"Şampiyona benim için o kadar zor geçmedi. Çünkü aynı zamanda antrenörüm olan babamla çok çalıştım, ter döktüm ve emeklerimin karşılığını aldım. Her gün sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptım, Pazar günleri dinlenmiyorduk, haftanın 7 günü antrenman yapıyorduk. Günlük 4 saat idman yaptım. 9 yıldır emek veriyorum. 10 gün sonra milli takım kampına katılacağım. Eylül ayında Sofya'da Avrupa Şampiyonası yapılacak. Bu nedenle antrenmanlarıma yoğunlaştım. Şampiyonada ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim 51 kiloda Avrupa şampiyonu olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve şampiyonadan altın madalyayla dönmek."

"KAYISI BAHÇELERİNDE ANTREMAN YAPTIK"

Hatice Akbaş'ın babası ve antrenörü Kerem Akbaş ise günlük 4 saatlik antrenmanın yaptıklarını ve çok emek harcadıklarını anlattı.

Farklı sporcuların salonlarda çalıştıklarını, kendilerinin ise antrenmanlarında daha değişik yöntemler uyguladıklarını ifade eden antrenör Akbaş, şöyle konuştu:

"Dışarıda kayısı bahçelerinde antrenman yaptık. Kızımın ayaklarının güçlenmesi için onu tarlalarda koşturdum. Kızımın partneri olmadığı için 70- 80 kiloluk erkek sporcularla maç yaptırdım. Türkiye şampiyonalarına böyle hazırlandık. Şimdi boksta Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Kızımın şampiyon olacağına inanıyorum. Şampiyonaya hazırlanma sürecinde bize destek veren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı ve AIBA Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Gözgeç'e, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, hayırsever iş adamı Orhan Kaya'ya teşekkür ediyoruz."