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Altındağ Belediyesinden depremzedeler için prefabrik ev desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Altındağ Belediyesi, deprem bölgesinde vatandaşların kullanabilmesi için prefabrik ev yapımına başladı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Altındağ Belediyesinden depremzedeler için prefabrik ev desteği
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Deprem bölgesine ilk günden itibaren yardım eli uzatan Altındağ Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. 157 personel, 41 iş makinesi, 4 aşevi ve 4 ihtiyaç temin noktası ile deprem bölgesinde desteğini sürdüren Altındağ Belediyesinin geride kalan ekipleri de boş durmadı. Ekipler, prefabrik ev yapmak için seferber oldu.

"BARINMA EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ"

Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının şu anda en önemli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Deprem mağdurlarımız yeni hayatlarına başlayana kadar, barınma ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bölgede hava çok soğuk, şartlar çok zor. Devletimiz kurduğu çadır kentlerle ve konteyner kentlerle vatandaşlarımızın her zaman yanında. Biz de bu çabaya destek vermek istedik. Buradaki ekiplerimiz içinde mutfağı, banyosu, tuvaleti bulunan, ısıtması kolay, 1 ailenin rahatça barınabileceği prefabrik evler yapıyor. Evler tamamlanınca deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Vatandaşlarımıza alışık oldukları sıcak yuvalarını unutturamayız elbette ama, biraz olsun içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize" dedi.

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