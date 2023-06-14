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Altının gram fiyatı 1.481 lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.481 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Altının gram fiyatı 1.481 lira
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Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.477 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.430 lira, Cumhuriyet altını da 9.840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.944 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyenin hala oldukça üzerinde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu ifade eden analistler, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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