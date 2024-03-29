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Altının gramı 2 bin 325 lira

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 325 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA29 Mart 2024 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 325 lira
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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,9 primle 2 bin 321 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 2 bin 325 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2 primle 2.232 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

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