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Altının gramı 3 bin 150 lira

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 150 liradan işlem görüyor.

AA28 Ocak 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
Altının gramı 3 bin 150 lira
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Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3 bin 150 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 2 bin 740 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken karar öncesi varlık fiyatları karışık seyrediyor. Karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda Bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları da yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin indirilmesi gerektiğine yönelik söylemleriyle Fed'in gelecek dönemde uygulayacağı politikalar arasında uyuşmazlık çıkabileceğine dair endişelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 59 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu. Yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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