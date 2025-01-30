Altının gramı 3 bin 177 lira

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 170 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 761 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.