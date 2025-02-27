Altının gramı 3 bin 394 lira

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 413 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 394 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 560 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 896 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Öte yandan, analistler, ABD'de açıklanacak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 910 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.