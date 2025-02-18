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Altının gramı 3 bin 395 lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 395 liradan işlem görüyor.

AA18 Şubat 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Altının gramı 3 bin 395 lira
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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 379 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizliği, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğini kaydederek, haziran ve temmuz aylarının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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