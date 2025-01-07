Altının gramı yükseldi

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 990 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 3 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 641 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak verilerin ekonomiye dair daha fazla bilgi vermesinin beklendiğini kaydederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarının da altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 108,3 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 ve 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.