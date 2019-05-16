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Altının kilogramı 249 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 800 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 249 bin 800 lira, en yüksek 251 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 249 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 130 milyon 796 bin 307,44 lira, işlem miktarı ise 519,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 134 milyon 712 bin 836,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

 Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
                            STANDART TL/KG   DOLAR/ONS   
Önceki Kapanış              253.000,00       1.300,45    
En Düşük                    249.800,00       1.294,30    
En Yüksek                   251.600,00       1.299,60    
Kapanış                     249.800,00       1.294,30    
Ağırlıklı Ortalama          250.534,21       1.296,41    
Toplam İşlem Hacmi (TL)     130.796.307,44               
Toplam İşlem Miktarı (Kg)   519,07                       
Toplam İşlem Adedi          29             

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