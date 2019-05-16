Altının kilogramı 249 bin 800 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 800 lira, en yüksek 251 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 249 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 130 milyon 796 bin 307,44 lira, işlem miktarı ise 519,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 134 milyon 712 bin 836,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 253.000,00 1.300,45

En Düşük 249.800,00 1.294,30

En Yüksek 251.600,00 1.299,60

Kapanış 249.800,00 1.294,30

Ağırlıklı Ortalama 250.534,21 1.296,41

Toplam İşlem Hacmi (TL) 130.796.307,44

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 519,07

Toplam İşlem Adedi 29