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Güncel

Altın yükselişe geçti... Kilogramı 333 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 17:43 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:44
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Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 330.080,001.540,00
En Düşük 329.800,001.599,00
En Yüksek335.500,001.615,00
Kapanış333.000,001.612,60
Ağırlıklı Ortalama 332.402,451.603,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)264.028.436,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)791,99
Toplam İşlem Adedi32

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