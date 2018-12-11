Şehit Altuğ Verdi kimdir kaç yaşında nereli Şehit Altuğ Verdi neden vuruldu

Altuğ Verdi kimdir öldü mü neden vuruldu Şehit Altuğ Verdi kaç yaşında eşi ve çocukları var mıydı Rize Emniyet Müdürlügünde bugün meydana gelen son dakika silahlı saldırıda yaralı olan polis memurların isimleri açıklandı mı Şehit ve yaralı sayısı nedir Rize'deki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan kim sorularına yanıt aranıyor. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, emniyet binasında bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ile iki koruma polisi yaralandı Silahlı saldırının neden gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor. Vurulan Altuğ Verdi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecleler Bakan yardımcımız ve emniyet müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" ifadelerini kullandı. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı. Rize'de meydana gelen olayların ardından internet üzerinden araştırılan isim olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve çeşitli illerde emniyet genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili son dakika haberler ve olayla ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

SON DAKİKA: Emniyet müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize'de yaşanan silahlı saldırının ardından şehit oldu. Polis Koleji'nden mezun olduktan sonra Polis Akademisi'nde eğitim gören Altuğ Verdi, birçok merkezde görev aldı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu. Aynı saldırıda personel şube müdürü ve iki koruma polisinin daha yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı doğrularken 'İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor' dedi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı.

RİZE Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi.



Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırının ardından Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğrularken, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Rize hareket ettiği öğrenildi. Soylu, olaya ilişkin, "Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" dedi.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.



Ayrıca Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.