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Güncel

Altun paylaştı: Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı.

DHA22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:17
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Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.

Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.

Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır..." sözlerine de yer verdi.

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