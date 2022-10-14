Altun: Rami Kışlası İstanbul'un sembol kültür mekanlarından olacak

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde, 14-23 Ekim'de kitapseverlerin ağırlanacağı 'Uluslararası 8'inci Kitap Fuarı'nın açılışı, törenle yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanlarının katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fuara ilgilinin her yıl arttığını söyledi. Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu kaydeden Güngör, "8 yıl önce başlatılan ve bugüne gelen kitap fuarımızın da her geçen yıl daha fazla ziyaretçi aldığını görüyoruz. Bu sene 210 yayınevi; 350 yazarımız, şairimiz inşallah burada olacak. Bu kapsamda söyleşiler, oturumlar olacak ama 4 tane özel oturumumuz var çünkü hem şehrimizin hem Anadolu'muzun hem de ülkemizin çok değerli 3 ismini 2 yıl içerisinde kaybettik. Nuri ağabeyimizi kaybettik, Sezai Karakoç üstadımızı kaybettik, Rasim Özdenören ağabeyimizi kaybettik en son da Mevlana İdris kardeşimizi kaybettik. 4'ünün de anısına inşallah burada anma ve panel programlarımız olacak" diye konuştu.

'OKUMA, YAZMA, ÜRETME KONUSUNDA CANLILIK, 20 YILDA 10 KATA ÇIKTI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Kahramanmaraş'ın yazarlar, şairler ve Yedi Güzel Adam'ın şehri olduğunu; böyle bir şehirde kitap fuarının düzenlenmesinin de önemli olduğunu söyleyerek, "Kitap fuarları bugün gerçekten baktığımızda artık gündelik ve kültürel hayatımızın bir gerçeğine dönüşmüş durumda. Esas itibarıyla kitap fuarlarına gösterilen ilgi, okuma, yazma, üretme konusundaki canlılık, son dönemde verilere de ciddi şekilde yansıyor. Nitekim bundan 20 yıl önce yıllık 9 binin altındayken bugün bu sayının tam 10 katına çıktığını görüyoruz ve bu esasında şunu gösteriyor. Söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor, önemi giderek de artıyor, okuma oranları azalmıyor, kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor. Bugünkü fuar da bunun göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitaba ve ilme büyük önem verdiğini, illerde millet kütüphanelerinin kurulması için ortaya koyduğu performansın herkesçe bilindiğini belirten Altun, "Bunun da en somut hali, en tecessüm etmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'dir. Millet Kütüphanesi, bugün Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak bölgemizin en büyük kütüphanesi olarak bizim bir gurur vesilemizdir. Uluslararası araştırmacıların başvuru odaklarından birine dönmüştür millet kütüphanesi ve bu kütüphane Sayın Cumhurbaşkanı'mızın titiz takibiyle kararlılığıyla gün yüzüne çıkmıştır ve Türkiye kültür hayatının önemli bir sembolüne dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat takip ettiği Rami Kışlası'nın bir kütüphaneye dönüşmesi projesi de büyük bir hızla devam etmektedir. O da İstanbul'umuzda sembol kültür mekanlarından birine dönüşecektir Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı yapıldı. Bu yıl 'Sezai Karakoç'a saygı' temasıyla gerçekleştirilen fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak; düzenlenecek imza günleri ve söyleşilerle de birçok yazarı okuyucularıyla buluşturacak.