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Altun: Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın yapacağı görüşmelerle son bir haftada 14 diplomatik görüşme yapacağını belirterek, 'Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır' dedi.

AA13 Mart 2022 Pazar 14:38 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 14:39
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Altun, sosyal medya hesabından, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Geniş çaplı uluslararası katılımla birbirinden önemli paneller ve toplantıların gerçekleştiği forumun geride bırakıldığını belirten Altun, ADF2022 kapsamında Türkiye'ye gelen pek çok önemli isimle Antalya'da buluşulduğunu ifade etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya-Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıları ile başlayan görüşmelerde dünyanın nabzı Antalya'da attı.

Birçok devlet adamı, siyasetçi, akademisyen ve diplomatı bir araya getiren etkinlik, Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomasi trafiğine eşlik etti. Cumhurbaşkanımız son 4 günde 8 devlet başkanı, 2 başbakan, 2 uluslararası kuruluş başkanı ile bir araya geldi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği görüşmelerle Cumhurbaşkanımız son bir haftada 14 diplomatik görüşme gerçekleştirmiş olacak. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde bölgesinde istikrarlaştırıcı güç olarak varlık bulan ve saygı gören bir ülke haline geldi. Bunun en somut örneği son bir haftada gerçekleşen bu yoğun diplomasi trafiğidir.

İnsani meselelere her zaman duyarlı olan Türkiye, sahadaki gerçeklikleri hem insani açıdan hem de diplomatik açıdan ele alıyor. Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır."

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