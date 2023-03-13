Altun: Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen "Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma" (Solidarity To Overcome Disaster) başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi.

Devletler anlaşmazlık yaşasa da insani krizlerde iş birliği önemli.

Asrın felaketini siyasete malzeme etmeye çalışanların aksine, Sayın Cumhurbaşkanımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hareket etti.