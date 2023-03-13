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Altun: Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen 'Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma' başlıklı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi.' dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Altun: Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen "Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma" (Solidarity To Overcome Disaster) başlıklı panelde konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin yardım çağrısına onlarca ülke cevap verdi.

Devletler anlaşmazlık yaşasa da insani krizlerde iş birliği önemli.

Asrın felaketini siyasete malzeme etmeye çalışanların aksine, Sayın Cumhurbaşkanımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hareket etti.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun
  • fahrettin altun
  • Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma

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