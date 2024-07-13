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Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Altun, mesajında şunları kaydetti:

Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı durarak demokrasi tarihimize altın harflerle bir destan yazdı. O gece her bir vatandaşımız, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için canını ortaya koydu.

Milletçe geleceğimizin teminatı olan 15 Temmuz ruhu, vatanımızın gerçek sahibinin milletimiz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız.

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