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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.' ifadesini kullandı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos mesajı
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Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı tarihi hedeflerle ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu, vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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