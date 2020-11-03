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Altun'dan anlamlı paylaşım: Avrupalı korku tüccarları...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile ilgili, 'Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın.' dedi.

AA03 Kasım 2020 Salı 22:34 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 22:34
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Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Gültekin ve Özen'in hayatlarını tehlikeye atarak bir polisin yaşamını kurtardıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avusturya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz Recep Tayyip ve Mikail, dün gece yaşanan terör saldırısında yaralılara yardım etmek için hayatlarını tehlikeye attılar ve bir polisin yaşamını kurtardılar. Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın. Çünkü eylemler kelimelerden daha fazlasını anlatır."

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