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Altun'dan CHP'ye 'Özel' gönderme: Gasp etmeye alışık

'Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu Aziz Milletimizin takdirine bırakıyoruz' diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir.' dedi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Altun'dan CHP'ye 'Özel' gönderme: Gasp etmeye alışık
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel'in partisi ve yöneticilerine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş "darbe", "cunta" ve "tek adam" gibi ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yamamaya çalıştığını belirtti.

Bunun nafile olduğunu ifade eden Altun, Türk milletinin, kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp milli iradeyi gasbetmeye alışık olduğunu gayet iyi bildiğini vurguladı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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