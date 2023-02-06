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Altun'dan deprem açıklaması: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 07:41 - Güncelleme:
Altun'dan deprem açıklaması: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli
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Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Altun, mesajında şunları şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."

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