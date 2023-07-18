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Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunarak hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 15:54 - Güncelleme:
Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı
  • anlaşma değerlendirmesi

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