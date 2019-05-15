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Altun'dan TBMM'ye saldırı girişimi açıklaması: İç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun DHKP-C'li iki terörist tarafından gerçekleştirilen TBMM'ye saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Altun 'Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır.' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DHKP-C'li iki terörist tarafından gerçekleştirilen TBMM'ye saldırı girişimine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

TBMM'ye saldırı girişiminin doğrudan milletin iradesini hedef aldığını vurgulayan Fahrettin Altun "Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır." dedi.

Terör saldırırına engelleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Altun "Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır." açıklamasında bulundu. 

Altun'un paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DHKP-C’li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır.

Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun.

Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.

 

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