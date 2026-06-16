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  • ''Altunlar'' suç örgütüne şafak baskını! 200 milyonluk mal varlığına el konuldu
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''Altunlar'' suç örgütüne şafak baskını! 200 milyonluk mal varlığına el konuldu

Antalya'da 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Öte yandan Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konuldu.

AA16 Haziran 2026 Salı 09:30 - Güncelleme:
''Altunlar'' suç örgütüne şafak baskını! 200 milyonluk mal varlığına el konuldu
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Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 8'i de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OLAY

"Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu.

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