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Altun'un Instagram'daki Heniyye paylaşımı Ekşi Sözlük yazarlarını rahatsız etti

İletişim Başkanı Altun, Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı yaptı. Altun'un paylaşımını hazmedemeyen ekşi sözlük yazarları resmen çıldırdı. Ekşi Sözlük'te Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.

11 Ağustos 2024 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Altun'un Instagram'daki Heniyye paylaşımı Ekşi Sözlük yazarlarını rahatsız etti
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Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta kapatılan Instagram'ın erişim engeli platform yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucu kaldırıldı.

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesapların ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyetin gösterileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle andı.

Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, "Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

EKŞİ SÖZLÜK YAZARLARI FAHRETTİN ALTUN'U HEDEF ALDI

Ekşi Sözlük yazarları Altun'un paylaşımı sonrası resmen çıldırdı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.

Heniyye paylaşımını hazmedemeyen Ekşi Sözlük yazarları hadsiz sözlerle Altun'u hedef aldı.

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