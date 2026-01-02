İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

Altyapı çalışmalarını ellerine yüzlerine bulaştırdılar... İSKİ'nin beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre, İSKİ tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan altyapı çalışması yarım kaldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, 'Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler.' dedi.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Yahya Kemal Caddesi, Doruk Sokak ve Ceren Sokak üzerinde yürütülen çalışmanın, müteahhit firmanın iflas etmesiyle durduğu öne sürüldü. Çalışma yarım kalırken kazılan yolların, derin çukurların ve yol kenarlarına bırakılan boruların hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü. Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri iki aydır devam eden mağduriyet nedeniyle yetkililerden çözüm beklediklerini söylerken, İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların da yol kenarlarında bırakıldığı görüldü.

"NORMAL, TERTEMİZ BİR SOKAKTI, ŞİMDİ GEÇİLMİYOR"

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, "Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler" dedi.

"İSKİ YAPMAZSA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAPACAK"

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur. Arabalar geçemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Müteahhitin iflas ettiğini öğrendik. Arnavutköy Belediyesi ile de görüştük, eğer İSKİ onarımı yapmazsa belediyenin üstleneceği söylendi."

Mahalledeki yolların bozuk hali ve bırakılan borular dron kamerasıyla da görüntülendi.

