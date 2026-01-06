İSTANBUL 18°C / 12°C
  Altyapı çalışmasını ellerine yüzlerine bulaştırdılar... CHP belediyeciliği isyan ettirdi
Güncel

Altyapı çalışmasını ellerine yüzlerine bulaştırdılar... CHP belediyeciliği isyan ettirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir mahallenin yolları altyapı çalışması nedeniyle kazıldı ancak yeniden yapılmadı. Sokakta otomobilinin altını vurup tamirciye gitmek zorunda kalan vatandaş, '80-90 bin lira zararım var' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

6 Ocak 2026 Salı 10:34
Altyapı çalışmasını ellerine yüzlerine bulaştırdılar... CHP belediyeciliği isyan ettirdi
CHP'li Seyhan Belediyesi, sorumluluğunda olan Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan Sokak ve civar sokaklarda geçtiğimiz haftalarda altyapı çalışması başlattı. Söz konusu sokaklarda yolları kazan belediye ekipleri, çalışma bittikten sonra bölgeden ayrıldı ancak sokaklar asfaltlanmadı. Sokaklar köstebek tarlasına dönen bölgede vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Sokaktan geçerken otomobilinin altını vuran ve bunun sonucunda yağ karteli delinip lastikleri parçalanan vatandaş, "80-90 bin lira zararım var" diyerek Seyhan Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti.

"KIŞIN ORTASINDA BİZİ MAHVETTİLER"

Mahalle sakinlerinden Raziye Yılmaz, "Mahalleyi kazıp böyle bıraktılar. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz bu hali kış ayında çekiyoruz. 3 haftadan fazla burası böyle. Kışın ortasında bizi mahvettiler" dedi.

"80-90 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Otomobilinde zarar oluşan Rıdvan Bilgin ise, "Otomobilimin altını vurdum. Karteli kırıldı, yağ pompası kırıldı. 80-90 bin lira zararım var. Adamlar hiçbir önlem almadan kazıp gittiler. Bunların hepsi rant için yapıldı. Bugün bozdular, yarın yapıp ceplerini dolduracaklar. Seçim öncesi gelip, 'biz kardeşiz' dediler, seçimden sonra ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmadılar. Aracımda zarar var, bütün yasal haklarımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Dağ da, "Yolu yapmayacaklarsa neden bozdular. Seçimde kapı kapı dolaşıp oy istiyorsunuz. Şimdi yaşadığımız hale bakın" diye konuştu.

Popüler Haberler
