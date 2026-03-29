29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
  • Altyapı sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Ödemiş-İzmir yolunda araçlar suya gömüldü
Güncel

Altyapı sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Ödemiş-İzmir yolunda araçlar suya gömüldü

İzmir'de süren altyapı sorunu vatandaşı canından bezdirdi. Ödemiş ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolunun bir bölümü suya gömüldü. Yolda kalan araçlar güçlükle kurtarıldı.

AA29 Mart 2026 Pazar 01:16
İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolunun Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan bölümünde su birikintileri oluştu.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar, çevredekilerin yardımı ve çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Bazı sürücülerin ise traktör yardımıyla araçlarını kurtardığı görüldü.

Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

  • izmir ödemiş
  • su baskını
  • altyapı sorunu

