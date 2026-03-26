İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3635
  • EURO
    51,3633
  • ALTIN
    6352.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alzaymır hastası kadından acı haber: Cesedi su kanalından çıktı
Güncel

Alzaymır hastası kadından acı haber: Cesedi su kanalından çıktı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde alzheimer hastası olması nedeniyle hakkında kayıp başvurusu yapılan 84 yaşındaki Ayşe Kutluay için AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, sivil toplum kuruluşları, 4 iz takip köpeği ve dron desteğiyle yürütülen arama, Kutluay'ın Acıgöl kenarındaki su kanalında hareketsiz halde bulunmasıyla hüzünle sonuçlandı.

26 Mart 2026 Perşembe 16:57
ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşanan kayıp olayı trajik bir şekilde sona erdi. Alzheimer hastalığı nedeniyle evinden ayrılan 84 yaşındaki Ayşe Kutluay için başlatılan geniş çaplı arama çalışması, yaşlı kadının su kanalında cansız bedeniyle bulunmasıyla acı bir tablo ortaya koydu.

Yüreğil köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Kutluay için yakınları, dün İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD KOORDİNASYONUNDA 4 İZ TAKİP KÖPEĞİ VE DRONLA ARAMA BAŞLATILDI

Kadının bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda jandarma ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, 4 iz takip köpeğinin desteğiyle arama çalışma başlattı.

Dron ile bölgeyi tarayan ekipler, Kutluay'ı Acıgöl kenarındaki kanalda hareketsiz halde buldu.

Öldüğü belirlenen Kutluay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

  • Dazkırı kayıp kadın
  • Ayşe Kutluay
  • Afyonkarahisar AFAD
  • alzheimer kayıp
  • Acıgöl

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.