Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Yıldız Özgen'in eşi Mehmet, 21 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden miras olarak birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın, Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı'nda oturmaya başladı. Alzaymır hastası yaşlı kadının evi, yıllar içerisinde çöp eve dönüştü.

İLAÇLAMA YAPILDI

Komşuların kötü koku ihbarı üzerine eve gelen temizlik ekipleri çöp evi ortaya çıkarttı. Ekipler evi temizleyip ilaçlama çalışması yaparken, Özgen'in evinin geçen sene de çöp ev ihbarı üzerine temizlendiği ve 2 kamyon çöpün tahliye edildiği ortaya çıktı.

"EŞİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN AKLİ DENGESİNİ KAYBETMİŞ"

Apartman sakinlerinden Başak Kestek, "Biz apartmana ilk taşındığımızda bu şekilde değildi. Yıllar önce eşini kaybettiği için 5-10 sene içerisinde akli dengesini kaybetmiş. Geçen yıl belediye ve temizlik şirketi ile görüştüğümüzde temizliği yapıldı. Alzaymır olduğu için dairesi yine çöp daireye dönüştü. Bugün de yine valilik ve belediyeye başvuru yaptık. Temizlik işlemleri gerçekleştirildi ancak kadının sağlık açısından görüntüsü ve sağlığı çok kötü. Beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. Evde şu an her yeri böcek kaplamış durumda. Yatakları böceklenmiş durumdaydı. Onları atarak yeni yastık ve yatak telafisinde bulunacağız kendisine" dedi.

"BENİM EVİM TEMİZDİ"

Evinde yeniden temizlik ve ilaçlama çalışmalarına başlanan Yıldız Özgen, "Geldiler, gittiler. Kaçıncı bu. Benim evim temizdi. Onlar kirletti. Az önce gittiler. İyiyim şu anda. Sizi görünce iyi oluyorum. Evi dağıttılar. 15 kişi geldi gitti. İki gündür ev böyle. Dağıttılar, aradılar, götürdüler, taşıdılar bir şeyler yaptılar" ifadelerini kullandı.